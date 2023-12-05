Сливом компрометирующих фото и видео угрожали кызылординцу

Троих подозреваемых в вымогательстве из Шымкента задержали полицейские Кызылорды. Под угрозой слива компрометирующих видео и фото потерпевший взял кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 2 декабря в полицию Кызылорды обратился 21-летний парень, который сообщил, что его избили незнакомцы. Также они потребовали деньги, угрожая распространением видеозаписей и фотографий, унижающих его честь.

Потерпевший оформил кредит в размере 250 тысяч тенге и передал деньги подозреваемым. Позже было установлено, что они потратили полученные средства на свои нужды.

Сотрудниками отдела криминальной полиции УП Кызылорды были проведены оперативно-розыскные мероприятия. По подозрению в вымогательстве задержаны трое молодых жителей Шымкента. Их возраст - 18 лет и 21 год.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по п.2 ч.2 ст.194 УК РК (Вымогательство). Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Добавим, что согласно п.2 ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, в конце ноября полицейские в Павлодарской области задержали 7 предполагаемых членов преступной группы, занимавшейся, по версии следствия, криминальными разборками и вымогательством. Во время обысков у подозреваемых изъяли пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также гранату РГД-5.