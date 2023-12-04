Казахстанцы потеряли 56 млн тенге при покупке электроники

53 жителя Тараза, Туркестанской области и Шымкента пострадали от действий 34-летней женщины. Суд в Шымкенте признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к тюремному сроку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 34-летняя женщина уговорила потерпевших оформить кредиты на покупку техники в филиалах одного из магазинов электроники.

При этом она заверяла доверчивых покупателей, что долг можно будет не оплачивать, так как магазины скоро закроются. Оформленную в кредит электронику предприимчивая казахстанка перекупала у них за полсуммы.

Когда люди получили сообщения от кредитной организации о ежемесячном платеже, они поняли, что стали жертвами мошенничества, и обратились в полицию. Ущерб составил 56 млн тенге.

Стражи порядка провели расследование, были собраны доказательства. Следователи направили уголовное дело в суд. Женщину осудили за мошенничество по ст.190 УК РК. Теперь она проведет 4,5 года в колонии.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок,

– наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно,

– наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере,

– наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.