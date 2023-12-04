Казахстанец сменил номер телефона и переехал из-за долга в 5 млн тенге

Неплательщик алиментов за 18 лет задолжал единственному сыну 5 млн тенге. Чтобы сбежать от долгов, мужчина переехал из Карагандинской области в южный регион, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 46-летний мужчина был объявлен в розыск одним из подразделений миграционной службы ДП Карагандинской области. Он уклонялся от уплаты алиментов на содержание и воспитание единственного сына с ноября 2005 года, из-за чего его долг достиг 5 млн тенге.

По данным правоохранителей, мужчина сменил номер мобильного телефона и адрес проживания – он переехал в южный регион в надежде затеряться.

В августе полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли его в Алматинской области. Сейчас взысканием образовавшейся задолженности занимаются судебные исполнители.

Стражи порядка напомнили, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрены как административная ответственность по статье 669 КоАП РК, так и уголовная - по статьям 139 и 430 УК РК.

Добавим, что согласно ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов – в размере двадцати месячных расчетных показателей или административный арест на срок до пяти суток, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В соответствии со ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А на основании ст.430 УК РК неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению наказываются привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.