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Избитая до переломов ребер 85-летняя женщина умерла в Костанайской области

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Пожилая женщина держит трость
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Костанайской области умерла 85-летняя женщина, которая поступила в больницу со следами побоев. Полиция возбудила дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Департаменте полиции области сообщили, что 23 ноября в больницу Костаная была доставлена 85-летняя женщина. У нее диагностировали ушибы теменной области и ушиб грудной клетки. Сама женщина сообщила, что ее избили.

Полиция уже установила, кто избил пенсионерку. Тогда по данному факту в Управлении полиции Костаная было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Однако 1 декабря женщина скончалась. Экспертиза установила, что причиной смерти стала острая легочная сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия.

"У пенсионерки установлены переломы нескольких ребер. В связи с этим досудебное расследование переквалифицировано на пункт 5 части 2 статьи 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", - заключили в полиции.

О задержании подозреваемого не сообщается.

Согласно статье 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное:

  1. в отношении двух или более лиц;
  2. в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;
  3. с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
  4. группой лиц по предварительному сговору, преступной группой;
  5. из хулиганских побуждений;
  6. по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
  7. неоднократно;
  8. в отношении заведомо несовершеннолетнего, –

наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048918-izbitaya-do-perelomov-reber-85-letnyaya-zhenschina-umerla-v-kostanayskoy-oblasti/

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