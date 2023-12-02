Экс-заместителю начальника полиции заменили штраф на лишение свободы в Актобе

В Актобе адвокаты осужденного заместителя начальника районного отдела полиции обжаловали приговор в областном суде и просили оправдать их подзащитного, которому суд первой инстанции назначил штраф. Однако вместо этого мужчину лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, судебной коллегией по уголовным делам Актюбинского областного суда в апелляционном порядке пересмотрен приговор Мугалжарского районного суда в отношении бывшего стража порядка и посредницы.

Установлено, что мужчина, являясь заместителем начальника районного отдела полиции, за положительный исход уголовного дела намеревался получить через посредницу 900 тыс. тенге, однако был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.

Приговором суда первой инстанции он был осужден за покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, будучи должностным лицом, с использованием своего служебного положения (ст.24 ч.3-ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в размере 9 млн тенге.

А женщину за пособничество в хищении чужого имущества приговорили к штрафу в размере 3 млн 450 тыс. тенге.

Дело в областном суде было рассмотрено по апелляционному ходатайству прокурора, который просил изменить приговор и назначить экс-полицейскому наказание в виде лишения свободы, а также апелляционным жалобам адвокатов осужденных, которые просили оправдания для обоих.

Судебная коллегия пришла к выводу, что действия осужденных квалифицировано правильно, однако наказание в виде штрафа, назначенное бывшему полицейскому начальнику, не соответствует тяжести уголовного правонарушения и вследствие чрезмерной мягкости является несправедливым.

Поскольку мужчина, являясь должностным лицом, обязанным пресекать любые коррупционные проявления, вопреки принятой присяге своими действиями дискредитировал авторитет государственной службы.

"Постановлением судебной коллегии приговор суда изменен, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в областном суде.

Наказание пособнице оставлено без изменения.

Апелляционное постановление вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 п.2 УК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.24 ч.3 УК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.