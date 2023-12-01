Найден и наказан мопедист, наехавший на женщину в Алматы
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Мопедиста, чье поведение возмутило пользователей соцсетей, задержали в Алматы. Его привлекли к ответственности и арестовали на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
Инцидент произошел на Зеленом базаре Алматы 30 ноября в 16:20.
"Мопедист заехал сначала на тротуар, а когда продавец носков указала ему, что здесь не место для мопедистов, наехал на нее, пытаясь задавить ее", — говорится в комментарии к посту о произошедшем.
Конфликт прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.
"Личность фигуранта была сразу же установлена. Он задержан и привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 434 КРКобАП.
Решением СМАС гр. Ж., 1984 года рождения, подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", — сообщил начальник управления полиции Медеуского района, полковник полиции Ильяс Омирсериков.
Напомним, в августе 55-летнего жителя Актюбинской области арестовали на 8 суток за мелкое хулиганство.
С 2023 года в Казахстане увеличили штраф за мат в общественном месте.
Согласно статье 434, мелкое хулиганство, то есть:
- нецензурная брань в общественных местах;
- оскорбительное приставание к физическим лицам;
- осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах;
- и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, –
Влечет штраф в размере 20 МРП (60 тысяч тенге), либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048720-nayden-i-nakazan-mopedist-naehavshiy-na-zhenschinu-v-almaty/