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"Беженец" незаконно пересек границы сразу нескольких стран и оказался в Казахстане

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Иностранец в ЗКО
Иностранец. Фото: polisia.kz

"Беженец" незаконно пересек границы сразу нескольких государств. Молодого человека задержали в Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками управления миграционной службы ДП ЗКО совместно с Пограничной службой ДКНБ РК был задержан парень 2002 года рождения. Он пытался пешком незаконно пересечь границу Казахстана и России.

У молодого человека не было документов, удостоверяющих личность. При опросе он пояснил, что в 2022 году прибыл в Египет из Республики Сьерра-Леоне в качестве беженца.

После окончания визы парень незаконно пересек границу Египта, затем незаконно находился на территории Турции.

"Кроме того, он пересек границу Армении, Туркменистана, Узбекистана и попал на территорию Казахстана. Он побывал в Шымкенте, Алматы и 23 ноября на автобусе прибыл в Актобе. Приехал он месте со своим знакомым, который обещал помочь с жильем и работой в Уральске, за данную услугу он оплатил ему 2 тысячи долларов (более 900 тыс. тенге). Но потом понял, что его обманули", - рассказали в МВД РК.

В настоящее время задержанный помещен в приемник-распределитель УП Уральска. По данному факту собран материал и направлен в административный суд для принятия решения.

Также сотрудниками управления миграционной службы ДП ЗКО совместно с Пограничной службой ДКНБ РК при попытке незаконного пересечения государственной границы были задержаны 4 гражданина Йемена и 3 гражданина Сирии.

Задержанные иностранцы
Задержанные иностранцы. Фото: polisia.kz

По данному факту все иностранцы привлечены к административной ответственности по ст.514 ч.2 КоАП РК. Решением суда Бурлинского района их выдворили за пределы Казахстана.

Наказание за нарушение режима государственной границы РК

Согласно ст.514 КоАП РК:

1. Нарушение режима государственной границы Республики Казахстан, выразившееся в несоблюдении установленного порядка: 

1) содержания государственной границы Республики Казахстан (за исключением участка государственной границы Республики Казахстан на Каспийском море); 

2) пересечения государственной границы Республики Казахстан, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния; 

3) пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан; 

4) въезда, временного пребывания, проживания, передвижения в пограничной полосе и осуществления полетов над пограничной полосой; 

5) ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно–политических, культурных или иных мероприятий на государственной границе и в пограничной полосе, – 

влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные иностранцем или лицом без гражданства, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией транспортных средств и иных предметов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048371-bezhenets-nezakonno-peresek-granitsy-srazu-neskolkih-stran-i-okazalsya-v-kazahstane/

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