Против сотрудников акимата Туркестана возбудили уголовное дело

Против двух сотрудников акимата Туркестана возбудили уголовное дело. Информацию об этом подтвердил глава региона Дарха Сатыбалды - ранее сообщения появились в соцсетях, передает Kazinform.

Согласно публикациям в социальных сетях, внимание правоохранительных органов привлекли руководителя аппарата акимата города. Их обвиняют в переводе средств на личные счета за аренду электрокаров, пишет издание.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге прокомментировал ситуацию.

"У сотрудников городской администрации также есть права. Поэтому необходимо рассмотреть заявления с обеих сторон. Существуют соответствующие органы. В первую очередь мы проверяем, насколько эффективно велась работа по аренде электрокаров, а также состояние самых автомобилей.

По этому вопросу я обращался в компетентные органы. По их данным, возбуждено уголовное дело. О результатах будет объявлено дополнительно", — ответил Сатыбалды.

Агентство уточняет, что с июня 2021 году акимом Туркестана является Нурбол Турашбеков.