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Водителей, устроивших автогонки на выезде из Астаны, задержали полицейские

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Мужчина машет рукам перед машинами
Сигнал старта гонок. Фото: скрин видео

Водителей-нарушителей, устроивших дрифт на трассе, задержали полицейские в Астане. Нарушителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщает департамент полиции столицы, в вечернее время поступило сообщение, что на трассе Астана-Павлодар на объездной дороге неизвестные устроила автогонки.

"Незамедлительно сотрудниками полиции водители-дрифтеры были задержаны. Ими оказались владельцы двух автомобилей "BMW 328 CI" и автомашины "BMW 325 I".

Нарушителей дорожного движения привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством без соответствующего разрешения), автомобили водворены на коммунальную стоянку", -сообщается в Instagram ДП Астаны.

Кроме того, водители автомобилей "BMW 525", " BMW 523 I" и "Lada 21073" были привлечены к административной ответственности по части 5 ст. 590 КоАП РК (управление транспортными средствами, не отвечающими требованиями технических регламентов).

Как следует из части 1 статьи 590 КоАП РК, управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048277-voditeley-ustroivshih-avtogonki-na-vyezde-iz-astany-zaderzhali-politseyskie/

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