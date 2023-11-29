Водителей, устроивших автогонки на выезде из Астаны, задержали полицейские

Водителей-нарушителей, устроивших дрифт на трассе, задержали полицейские в Астане. Нарушителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщает департамент полиции столицы, в вечернее время поступило сообщение, что на трассе Астана-Павлодар на объездной дороге неизвестные устроила автогонки.

"Незамедлительно сотрудниками полиции водители-дрифтеры были задержаны. Ими оказались владельцы двух автомобилей "BMW 328 CI" и автомашины "BMW 325 I".

Нарушителей дорожного движения привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством без соответствующего разрешения), автомобили водворены на коммунальную стоянку", -сообщается в Instagram ДП Астаны.

Кроме того, водители автомобилей "BMW 525", " BMW 523 I" и "Lada 21073" были привлечены к административной ответственности по части 5 ст. 590 КоАП РК (управление транспортными средствами, не отвечающими требованиями технических регламентов).

Как следует из части 1 статьи 590 КоАП РК, управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).