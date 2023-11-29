Крупную партию гашиша изъяли в Алматы

Алматинские полицейские изъяли более 2,5 кг наркотических средств у 48-летнего жителя южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Ликвидирован канал поставки наркотиков из Жамбылской области. Спецоперацию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности. Задержан гражданин Т.1975 года рождения, при личном обыске которого изъят пакет с порошкообразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом – гашиш. Это было установлено после проведения специальной экспертизы", – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Он добавил, что по месту жительства подозреваемого служебная ищейка Беркут нашла 19 свертков с аналогичным веществом. Общий вес изъятого зелья составил 2 кг 609 гр.

Как сообщили в полиции, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Также полицейские устанавливают, кто еще был задействован в "налаженном канале" сбыта наркотических средств.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полицией Алматы было ликвидировано наркопроизводство – стражи порядка вышли на нарколабораторию после задержания предполагаемого закладчика.