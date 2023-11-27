Нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы (видео)

Наркопроизводство ликвидировано полицией Алматы - стражи порядка вышли на нарколабораторию после задержания предполагаемого закладчика, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как говорится на официальном медиапортале МВД, сначала борцы с наркопреступностью задержали ранее судимого гражданина, который, как установили стражи порядка, занимался в Алматы закладкой наркотических средств.

По их информации, расфасовкой запрещенных веществ он занимался у себя дома в микрорайоне Аксай в Алматы.

"Далее было установлено, что оптовую партию синтетического наркотика гражданин К. забирал с Жамбылского района Алматинской области, с так называемой, нарколаборатории, что функционировала под “руководством” пары из Жетысуской области", - сообщил начальник управления по противодействию наркоперступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Был проведен обыск, в ходе которого из дома и контейнера было изъято свыше 80 канистр с различными жидкостями, реактор и сушитель жидкой смеси, стеклянные колбы, электронные весы, обогреватели для сушки готовых веществ и около 55 кг порошкообразных веществ с комочками, бежевого цвета.

"По словам “лаборантов”, наняли их двое молодых людей, которые были задержаны нами в тот же день. Речь идет о гражданине Т., 2002 года рождения, и гражданине К., 2003 года рождения. Все фигуранты этой преступной схемы взяты под стражу", - добавил Алмагамбетов.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.