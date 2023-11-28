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Молодого парня с обрезом задержали в Алматинской области

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Молодой человек держит обрез
Задержание. Фото: polisia.kz

В Алматинской области полицейские остановили 19-летнего парня для проверки документов и нашли у него обрез гладкоствольного оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что вчера, 27 ноября, в рамках проведении ОПМ "Правопорядок" полицейские региона для проверки документов остановили 19-летнего парня. При проверке у него был обнаружен обрез гладкоствольного оружия.

"Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Найденный обрез гладкоствольного оружия
Найденный обрез гладкоствольного оружия. Фото: polisia.kz

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия с назначением экспертиз.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048079-molodogo-parnya-s-obrezom-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/

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