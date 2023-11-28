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Павлодарца отправили в колонию строгого режима из-за 9 тысяч тенге

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Ворота тюрьмы
Тюрьма. Иллюстративное фото: FooTToo/Getty Images

34-летнего павлодарца приговорили к 4 годам колонии за то, что он силой отобрал у пенсионера 9 тысяч тенге. Причем его признали рецидивистом и назначили отбывать наказание в колонии строгого режима, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Павлодара.

Как следует из материалов дела, мужчина напал на пенсионера в сентябре 2023 года в подъезде одной из многоэтажек в Павлодаре. Проследил за ним с магазина, заметив в кармане деньги.

В тамбуре набросился на жертву и дважды ударил по голове. Похитить в итоге удалось 9 тысяч тенге.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.191 УК РК (Грабеж). Обвиняемый не признал факт избиения, но сознался в том, что похитил деньги.

Между тем в августе этот же мужчина совершил аналогичное преступление, отобрав 3 тысяч тенге у другого павлодарца, а на пенсионера напал, когда уже был под следствием.

В сентябре ему по первому делу вынесли приговор и назначили 2 года лишения свобода, а за новый факт в ноябре добавили еще 2 года.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.191 ч.2 п.1 УК РК. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года", - говорится в приговоре суда №2 Павлодара.

Отбывать наказание осужденного отправят в колонию максимальной безопасности. При этом у него общий срок нахождения в местах лишения свободы составляет уже почти 20 лет.

В последний раз его освободили в мае 2023 года, тогда он отбывал наказание также за грабеж. А впервые на скамье подсудимых оказался в возрасте 15 лет за вымогательство, получив условный срок на 3 года.

Добавим, что согласно ст.191 ч.2 п.1 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048056-pavlodartsa-otpravili-v-koloniyu-strogogo-rezhima-iz-za-9-tysyach-tenge/

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