Обрез, "Сайга" и бита: оружие и патроны нашли у задержанного водителя в Туркестанской области
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Полицейские изъяли оружие и патроны у жителя Туркестанской области - в настоящее время мужчина арестован, ведется следствие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как говорится на официальном медиапортале ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области установили факт незаконно хранения оружия и патронов.
В селе Атакент Мактаральского района стражи порядка остановили машину марки "ВАЗ-2114".
Полицейские осмотрели салон авто, где обнаружили и изъяли огнестрельное оружие "Сайга" и обрез охотничьего ружья, а также 8 патронов к ним и биту. Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый был арестован.
Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК.
Стражи порядка пытаются выяснить, с какой целью мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие.
Согласно статье 287 УК РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048001-obrez-sayga-i-bita-oruzhie-i-patrony-nashli-u-zaderzhannogo-voditelya-v-turkestanskoy-oblasti/