Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Обрез, "Сайга" и бита: оружие и патроны нашли у задержанного водителя в Туркестанской области

Опубликовано:

Изъятое оружие
Оружие. Кадр из видео: Polisia.kz

Полицейские изъяли оружие и патроны у жителя Туркестанской области - в настоящее время мужчина арестован, ведется следствие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как говорится на официальном медиапортале ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области установили факт незаконно хранения оружия и патронов.

В селе Атакент Мактаральского района стражи порядка остановили машину марки "ВАЗ-2114".

Полицейские осмотрели салон авто, где обнаружили и изъяли огнестрельное оружие "Сайга" и обрез охотничьего ружья, а также 8 патронов к ним и биту. Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый был арестован.

Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК.

Стражи порядка пытаются выяснить, с какой целью мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие.

Согласно статье 287 УК РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048001-obrez-sayga-i-bita-oruzhie-i-patrony-nashli-u-zaderzhannogo-voditelya-v-turkestanskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.