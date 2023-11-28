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"За друга заступался и сам сел": астанчанина осудили за лжесвидетельство (видео)

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Осужденный за лжесвидетельство
Осужденный. Фото: astanatv.kz

Жителя Астаны приговорили к пяти годам колонии за дачу ложных показаний. Мужчина уверяет, что хотел спасти друга, а следствие считает, что ему заплатили, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, в 2020 году между двумя выпившими мужчинами произошла драка, свидетелем которой и стал житель Астаны. Позже один из участников драки написал заявление в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью.

Астанчанин рассказывает: не хотел, чтобы его друг сел в тюрьму, поэтому и заявил следствию, что не видел потасовки. Но мужчина не учел, что происходящее записали камеры видеонаблюдения.

"Изначально дал показания, что я не видел, ничего не знаю, ничего не слышал. А потом, оказывается, нашелся свидетель, и видеокамера, оказывается, там была. А написали, что типа я у них деньги взял. Отец его же (написал - прим. ред.) хотя я за его сына заступался, чтобы его не посадили. А в итоге сам сел", - поделился мужчина с журналистами.

За лжесвидетельство мужчина получи пять лет условно. Первые два года он соблюдал все правила: отмечался, соблюдал комендантский час и не употреблял алкоголь. Но потом оступился.

"Один раз, правда, да, меня на работе задержали, потому что я заканчивал объем. Приехал инспектор, звонит мне, я говорю: "Я не могу приехать, я на работе, мне надо закончить, чтобы объект сдать, деньги получить". Он говорит, мол я тебе выписываю предупреждение.

Потом я шел из гостей, получается, и меня патрулька остановила. Типа не в трезвом состоянии, не в положенном месте", - рассказал казахстанец.

В итоге мужчину отправили отбывать свой срок в колонии. Несколько дней назад его этапировали из Астаны в Павлодар.

Согласно статье 420 УК РК, заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях, а также при исполнении исполнительных документов, наказываются ограничением свободы на срок до 6 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 этой же статьи, те же деяния, совершенные по уголовному делу о коррупционном, тяжком или особо тяжком преступлении либо из корыстных побуждений, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047889-za-druga-zastupalsya-i-sam-sel-astanchanina-osudili-za-lzhesvidetelstvo-video/

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