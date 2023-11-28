Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Лжесотрудницы акимата обманули 70 человек на десятки миллионов тенге в Шымкенте

Опубликовано:

Девушка держит в руках пачку денег
Девушка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Шымкенте вынесли приговор двум женщинам, которые обманули 70 горожан на 140 млн тенге. Они обещали квартиры по госпрограмме и выманивали у людей деньги, передает Otyrar.kz.

Как рассказали в прокуратуре, мошеннической схемой осужденные женщины промышляли около года. Они обещали доверившимся им горожанам жилье по госпрограмме. В среднем каждый потерпевший заплатил осужденным от миллиона до двух миллионов тенге за помощь в приобретении квартиры.

"В течение года-полутора лет они работали. Потому что уже выявляются люди. Мошенники обещают сделать все за год, полтора. Уже больше потом люди терпеть не могут и пишут заявления", - рассказал прокурор Музафар Муталипов.

Он добавил, что деньги пострадавшим так и не вернули - суд будет взыскивать их с подсудимых.

Самих мошенниц приговорили к шести годам колонии каждую.

В прокуратуре Аль-Фарабийского района отмечают, что это не единственная схема аферы. Мошенники обещают помочь в получении безвозмездного гранта от государства или адресной соцпомощи за определенное вознаграждение.

С начала года районным надзорным органом рассмотрено 62 уголовных дела в отношении 87 задержанных. Среди аферистов немало мошенниц-рецидивисток, большинство из них уже отбывали свой срок ранее.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047883-lzhesotrudnitsy-akimata-obmanuli-70-chelovek-na-desyatki-millionov-tenge-v-shymkente/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.