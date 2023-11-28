Лжесотрудницы акимата обманули 70 человек на десятки миллионов тенге в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор двум женщинам, которые обманули 70 горожан на 140 млн тенге. Они обещали квартиры по госпрограмме и выманивали у людей деньги, передает Otyrar.kz.

Как рассказали в прокуратуре, мошеннической схемой осужденные женщины промышляли около года. Они обещали доверившимся им горожанам жилье по госпрограмме. В среднем каждый потерпевший заплатил осужденным от миллиона до двух миллионов тенге за помощь в приобретении квартиры.

"В течение года-полутора лет они работали. Потому что уже выявляются люди. Мошенники обещают сделать все за год, полтора. Уже больше потом люди терпеть не могут и пишут заявления", - рассказал прокурор Музафар Муталипов.

Он добавил, что деньги пострадавшим так и не вернули - суд будет взыскивать их с подсудимых.

Самих мошенниц приговорили к шести годам колонии каждую.

В прокуратуре Аль-Фарабийского района отмечают, что это не единственная схема аферы. Мошенники обещают помочь в получении безвозмездного гранта от государства или адресной соцпомощи за определенное вознаграждение.

С начала года районным надзорным органом рассмотрено 62 уголовных дела в отношении 87 задержанных. Среди аферистов немало мошенниц-рецидивисток, большинство из них уже отбывали свой срок ранее.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.