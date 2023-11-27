Мужчина с ножом напал на свою жену в отделении банка в Актюбинской области

В Актюбинской области вынесли приговор мужчине, которые ранее напал на свою жену с ножом в отделении банка в Хромтау, где женщина работает, передает издание "Диапазон".

Как пишет издание, мужчина, будучи пьяным, пришел на работу к жене, схватил нож и стал наносить им удары в грудь и плечо. Лезвие ножа сломалось и осталось в плече избитой. Однако это не остановило агрессора: он продолжил бить ее кулаками, после чего сбежал.

Свидетелями произошедшего стали коллеги женщины. Они и вызвали медиков.

Изначально нападавшего обвиняли в покушении на убийство, но позже дело переквалифицировали на хулиганство с применением ножа.

Сама потерпевшая в суде рассказала, что муж злоупотреблял алкоголем, курил траву, угрожал, что убьет ее и мать. Пострадавшая не простила супруга и просила суд лишить его свободы.

Подсудимый уверял, что убивать жену и в мыслях не было, скорее наоборот – он хотел сохранить семью.

В итоге агрессора приговорили к шести годам колонии за хулиганство.

Отмечается, что на момент оглашения приговора пара уже развелась.