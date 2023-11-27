Мужчина с ножом напал на свою жену в отделении банка в Актюбинской области
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В Актюбинской области вынесли приговор мужчине, которые ранее напал на свою жену с ножом в отделении банка в Хромтау, где женщина работает, передает издание "Диапазон".
Как пишет издание, мужчина, будучи пьяным, пришел на работу к жене, схватил нож и стал наносить им удары в грудь и плечо. Лезвие ножа сломалось и осталось в плече избитой. Однако это не остановило агрессора: он продолжил бить ее кулаками, после чего сбежал.
Свидетелями произошедшего стали коллеги женщины. Они и вызвали медиков.
Изначально нападавшего обвиняли в покушении на убийство, но позже дело переквалифицировали на хулиганство с применением ножа.
Сама потерпевшая в суде рассказала, что муж злоупотреблял алкоголем, курил траву, угрожал, что убьет ее и мать. Пострадавшая не простила супруга и просила суд лишить его свободы.
Подсудимый уверял, что убивать жену и в мыслях не было, скорее наоборот – он хотел сохранить семью.
В итоге агрессора приговорили к шести годам колонии за хулиганство.
Отмечается, что на момент оглашения приговора пара уже развелась.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047675-muzhchina-s-nozhom-napal-na-svoyu-zhenu-v-otdelenii-banka-v-aktyubinskoy-oblasti/