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Мужчина с ножом напал на свою жену в отделении банка в Актюбинской области

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Мужчина держит в руке нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Актюбинской области вынесли приговор мужчине, которые ранее напал на свою жену с ножом в отделении банка в Хромтау, где женщина работает, передает издание "Диапазон".

Как пишет издание, мужчина, будучи пьяным, пришел на работу к жене, схватил нож и стал наносить им удары в грудь и плечо. Лезвие ножа сломалось и осталось в плече избитой. Однако это не остановило агрессора: он продолжил бить ее кулаками, после чего сбежал.

Свидетелями произошедшего стали коллеги женщины. Они и вызвали медиков.

Изначально нападавшего обвиняли в покушении на убийство, но позже дело переквалифицировали на хулиганство с применением ножа.

Сама потерпевшая в суде рассказала, что муж злоупотреблял алкоголем, курил траву, угрожал, что убьет ее и мать. Пострадавшая не простила супруга и просила суд лишить его свободы.

Подсудимый уверял, что убивать жену и в мыслях не было, скорее наоборот – он хотел сохранить семью. 

В итоге агрессора приговорили к шести годам колонии за хулиганство.

Отмечается, что на момент оглашения приговора пара уже развелась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047675-muzhchina-s-nozhom-napal-na-svoyu-zhenu-v-otdelenii-banka-v-aktyubinskoy-oblasti/

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