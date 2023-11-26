Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Двух подростков ограбили по одной и той же схеме в Уральске

Опубликовано:

Подросток сидит на диване
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Уральским полицейским поступило сразу два заявления о грабеже. В обоих случаях незнакомец подходил к несовершеннолетним и забирал у них телефоны, передает "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на пресс-службу Департамента полиции ЗКО, в Уральске мужчина похитил iPhone 11 у 14-летнего подростка.

Отмечается, что в тот день школьник шел домой после дополнительных занятий по английскому языку. По пути его остановил незнакомый мужчина и попросил телефон. Доверчивый подросток отдал в руки грабителя телефон, после чего последний убежал.

"По горячим следам установлен и задержан 28-летний житель Уральска, которого подозревают в совершении этого преступления.

Также выяснилось, что 20 ноября он аналогичным способом, находясь в ТРЦ City Center, завладел сотовым Redmi-10, принадлежащим 16-летнему подростку. Во втором случае потерпевший обратился в полицию только 22 ноября", – рассказали полицейские.

Сообщается, что сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него начали досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".

Отметим, что грабеж, согласно указанной выше статье, это открытое хищение чужого имущества, которое наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047653-dvuh-podrostkov-ograbili-po-odnoy-i-toy-zhe-sheme-v-uralske/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.