Двух подростков ограбили по одной и той же схеме в Уральске

Уральским полицейским поступило сразу два заявления о грабеже. В обоих случаях незнакомец подходил к несовершеннолетним и забирал у них телефоны, передает "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на пресс-службу Департамента полиции ЗКО, в Уральске мужчина похитил iPhone 11 у 14-летнего подростка.

Отмечается, что в тот день школьник шел домой после дополнительных занятий по английскому языку. По пути его остановил незнакомый мужчина и попросил телефон. Доверчивый подросток отдал в руки грабителя телефон, после чего последний убежал.

"По горячим следам установлен и задержан 28-летний житель Уральска, которого подозревают в совершении этого преступления.

Также выяснилось, что 20 ноября он аналогичным способом, находясь в ТРЦ City Center, завладел сотовым Redmi-10, принадлежащим 16-летнему подростку. Во втором случае потерпевший обратился в полицию только 22 ноября", – рассказали полицейские.

Сообщается, что сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него начали досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".

Отметим, что грабеж, согласно указанной выше статье, это открытое хищение чужого имущества, которое наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.