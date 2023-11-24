Пенсионерка создала финпирамиду, обманула казахстанцев на 108 млн тенге и осталась на свободе

В Атырауской области вынесли приговор пожилой женщине, создавшей финпирамиду и обманувшей 19 человек. Ей назначили условное наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной Facebook-странице судов Атырауской области, женщину обвиняли по части 3 статьи 217 УК РК - создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере.

"Подсудимая Т., зная о том, что гражданин РФ Д. создал компанию "Thefiniko", в группе лиц по предварительному сговору решила присоединиться к нему и выступать от имени компании.

В целях реализации своих преступных планов запустила информационный механизм посредством соцсетей среди близкого круга людей, направленный на привлечение вкладчиков в компанию, и приступила к осуществлению задуманного, сознательно допуская незаконность и противоправность своих действий", - говорится в сообщении суда.

Убедившись, что компания получает стабильный доход, казахстанка решила возглавить структурное подразделение компании.

Согласно материалам суда, она привлекла в компанию 19 потерпевших, сумма общего ущерба составила более 108 млн тенге. 93 млн подсудимая возместила на стадии расследования, 15 млн - невозмещенный ущерб.

Вина подсудимой полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключением экономической экспертизы, заключением специалиста, фото- и видеоматериалами, заявили в суде.

Отмечается, что 18 потерпевших решили простить пожилую женщину и просили назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге суд прислушался к ним - женщину признали виновной, но ей назначали 5 лет лишения свободы условно. Кроме того, ей на 7 лет запретили занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях на срок.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Признаки финансовой пирамиды

Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Ранее в АФМ объясняли, что существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.

Главным признаком является обещание быстрых и легких денег с прибылью до 200-300%. В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.

Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.

Следующим признаком является матричная система - то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.

Также признаком можно считать отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.