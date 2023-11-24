Задержанный казахстанец показал, как может менять свой голос на женский (видео)

В Атырау задержали подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек продемонстрировал полицейским, как он может менять свой голос на женский. Его сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, 18 ноября полицейские во время мероприятия "Hi-Tech" задержали подозреваемого 1996 года рождения, который на одном из сайтов дал объявление о сдаче квартиры в аренду и завладел чужими деньгами.

"Подозреваемый 27-летний мужчина легко подделывал свой голос по телефону под голос молодой девушки либо женщины.

Переписываясь с подозреваемым в WhatsApp, 37-летняя жительница города перечислила ему 50 000 тенге в виде предоплаты", - рассказали в МВД.

Стражи порядка установили, что подозреваемый может быть причастен к 3 таким фактам. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК.

Добавим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

в крупном размере;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.