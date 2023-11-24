"Элитный притон для агашек": в МВД рассказали о расследовании дела против блогерши из Алматы
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В Сети появилась информация, что задержанную летом блогершу, которую обвиняли в организации элитного притона, отпустили на свободу. В МВД корреспонденту NUR.KZ рассказали о расследовании дела.
В одном из анонимных Telegram-каналов появилось сообщение, что популярную блогершу, задержанную несколько месяцев назад по подозрению в организации элитных притонов, якобы отпустили на свободу.
"Помните, летом задержали популярную блогершу, экс-эскортницу А., которая устроила элитный притон для казахстанских агашек и зарубежных любителей платной любви?
А. уже на свободе и продолжает заниматься своим прибыльным бизнесом. То ли самой удалось откупиться, то ли в ежедневнике были фамилии из высоких кабинетов левобережья Есиля", – говорится в публикации.
В МВД нашему корреспонденту опровергли эту информацию.
"В отношении подозреваемой избрана мера пресечения "содержание под стражей". В настоящее время содержится в следственном изоляторе города Алматы.
Досудебное расследование проводится по статье 309 Уголовного кодекса "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", а также статье 296 Уголовного кодекса "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".
На данный момент досудебное расследование продолжается", – говорится в комментарии МВД.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, добавили в министерстве.
Напомним, в июне этого года в МВД РК сообщали, что задержали 25-летнюю алматинку. Казахстанку заподозрили в том, что она подбирала девушек модельной внешности, которых позже сводила с богатыми клиентами для оказания секс-услуг.
Помимо этого, задержанная якобы вела закрытые профили в соцсетях, через которые в Алматы организовывали приватные секс-вечеринки. Девушкам модельной внешности подозреваемая, как сообщали в полиции, предлагала вступить в специальную группу, где девушкам подбирали клиентов. За вступление в группу нужно было заплатить 300 долларов.
"За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость встречи варьировалась от 500 тысяч тенге за один час", – говорится в публикации.
По данным МВД, таким образом за год подозреваемая заработала около 209 млн тенге.
При обыске у нее изъяли не только дорогие авто, но и наркотики. Против блогерши завели уголовное дело по двум статьям – за организацию притонов для занятия проституцией и за хранение, приобретение наркотиков без цели сбыта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047379-elitnyy-priton-dlya-agashek-v-mvd-rasskazali-o-rassledovanii-dela-protiv-blogershi-iz-almaty/