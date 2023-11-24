"Элитный притон для агашек": в МВД рассказали о расследовании дела против блогерши из Алматы

В Сети появилась информация, что задержанную летом блогершу, которую обвиняли в организации элитного притона, отпустили на свободу. В МВД корреспонденту NUR.KZ рассказали о расследовании дела.

В одном из анонимных Telegram-каналов появилось сообщение, что популярную блогершу, задержанную несколько месяцев назад по подозрению в организации элитных притонов, якобы отпустили на свободу.

"Помните, летом задержали популярную блогершу, экс-эскортницу А., которая устроила элитный притон для казахстанских агашек и зарубежных любителей платной любви?

А. уже на свободе и продолжает заниматься своим прибыльным бизнесом. То ли самой удалось откупиться, то ли в ежедневнике были фамилии из высоких кабинетов левобережья Есиля", – говорится в публикации.

В МВД нашему корреспонденту опровергли эту информацию.

"В отношении подозреваемой избрана мера пресечения "содержание под стражей". В настоящее время содержится в следственном изоляторе города Алматы.

Досудебное расследование проводится по статье 309 Уголовного кодекса "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", а также статье 296 Уголовного кодекса "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

На данный момент досудебное расследование продолжается", – говорится в комментарии МВД.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, добавили в министерстве.

Напомним, в июне этого года в МВД РК сообщали, что задержали 25-летнюю алматинку. Казахстанку заподозрили в том, что она подбирала девушек модельной внешности, которых позже сводила с богатыми клиентами для оказания секс-услуг.

Помимо этого, задержанная якобы вела закрытые профили в соцсетях, через которые в Алматы организовывали приватные секс-вечеринки. Девушкам модельной внешности подозреваемая, как сообщали в полиции, предлагала вступить в специальную группу, где девушкам подбирали клиентов. За вступление в группу нужно было заплатить 300 долларов.

Переписка в телефоне. Кадр из видео: polisia.kz

"За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость встречи варьировалась от 500 тысяч тенге за один час", – говорится в публикации.

По данным МВД, таким образом за год подозреваемая заработала около 209 млн тенге.

При обыске у нее изъяли не только дорогие авто, но и наркотики. Против блогерши завели уголовное дело по двум статьям – за организацию притонов для занятия проституцией и за хранение, приобретение наркотиков без цели сбыта.