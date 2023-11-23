"Остались дети и красивая жена": новый приговор вынесли по делу о смерти павлодарца в сауне

Обвиняемого в смерти Романа Пануркина приговорили к 10 годам лишения свободы в Павлодаре. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном в сауне в ноябре 2021 года. Осужденный же продолжает настаивать, что он оборонялся, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Уголовное дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. На скамье подсудимых оказался 33-летний мужчина, которого годом ранее в зале Павлодарского городского суда №2 отпустили из-под стражи по амнистии.

На этот раз на заседаниях заново допросили всех участников конфликта в сауне, заслушали экспертов, суд вынес новый приговор.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.99 ч.1 УК, и назначить ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Также судья вынес частное постановление. В ходе прений прокурор попросил обратить внимание на работу сотрудников полиции, которые допустили грубые нарушения во время досудебного расследования.

"У моего старшего сына, брата Романа, в наследство, скажем так, на всю жизнь остались многочисленные шрамы на голове и теле после инцидента. Большая сердечная боль. У Романа осталась молодая и красивая жена, двое маленьких детей остались без отца. Мы два года этого добивались. И, можно сказать, жили в стенах судов и правосудия", - высказалась мать погибшего Лилия Пануркина после оглашения нового вердикта.

С приговором суда обвиняемый и его адвокат не согласны. Он не вступил в законную силу, а потому у сторон есть время на обжалование в апелляционной инстанции.

Напомним, Роман Пануркин скончался после удара ножом в одной из саун Павлодара 23 ноября 2021 года. Родственники рассказывали, что мужчина отмечал день рождения. Потасовка завязалась после замечания в адрес Романа из-за громкой музыки.

"Ударил кулаком моего сына, затем ударил бутылкой из-под вина по голове сзади его старшего брата. Когда понял, что что-то, наверное, не получается у него, он взял со стола нож и зарезал младшего сына", - рассказывала мать погибшего.

В ноябре 2022 года обвиняемого в смерти Романа Пануркина признали виновным по ст.112 ч.2 УК РК (Причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, что повлекло по неосторожности смерть человека). Учитывая, что это деяние относится к преступлениям небольшой тяжести, мужчина попал под амнистию, его отпустили после оглашения вердикта.

Несогласные с приговором и квалификацией дела родные погибшего дошли до Верховного суда, где в итоге решения нижестоящих судов отменили и направили дело на новое рассмотрение. На этот раз прокуроры уже выдвинули обвинение по ст.99 УК РК (Убийство).

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.