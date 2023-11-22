"Пинал авто и ударил женщину": расследование проводят в отношении председателя суда в ВКО

В Сети появилась информация о том, что в Усть-Каменогорске мужчина пинал автомобили и ударил владелицу одного из них. Отмечалось, что это мог быть председатель Специализированного межрайонного экономического суда ВКО Ернар Ерболатов. Ситуацию прокомментировали в прокуратуре региона, передает YK-news.kz.

"Ничего особенного, просто небольшое происшествие в Усть-Каменогорске. Некий мужчина ночью пинал там автомобили, вышедшая на улицу хозяйка одной из машин тоже получила пару ударов. Она, кстати, пенсионерка. Полиция задержала подозреваемого. Оказалось, что его анкетные данные полностью совпадают с ФИО председателя Специализированного межрайонного экономического суда ВКО Ернара Ерболатова", - говорится в Telegram-канале Kozachkov offside.

Ситуацию прокомментировали в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.

"По фактам повреждения автомашин и сопротивления лицам, пытавшимся пресечь нарушение общественного порядка Ернаром Ерболатовым, имевшим место 15 ноября, началось досудебное расследование по п.2 ч.2 ст.293 УК РК (Хулиганство)", - сообщили в надзорном органе.

В ведомстве отметили, что Генеральной прокуратурой в соответствии с требованиями статьи 550 УПК РК (Производство досудебного расследования в отношении судьи) дано согласие на продолжение досудебного расследования по уголовному делу в отношении председателя Специализированного межрайонного экономического суда ВКО Ернара Ерболатова.

В настоящее время следственным управлением ДП ВКО проводится досудебное расследование.

Добавим, что согласно п.2 ч.2 ст.293 УК РК хулиганство, если оно связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

По информации официального сайта Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области, Ернар Ерболатов родился 5 ноября 1980 года в Павлодаре.

В 2001 году окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности "финансы и кредит".

С 2001 по 2002 годы проходил военную службу в Вооруженных силах РК. В 2004 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2015 году - Университет "Туран-Астана", ему присуждена академическая степень "магистр юридических наук", в 2021 году - Варненский свободный университет в Болгарии, где защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора PhD по специальности "право".

Свою трудовую деятельность начал в 2003 году в качестве специалиста, ведущего, главного специалиста в Павлодарском районном суде, управлении юстиции Павлодара, Специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области, Павлодарском областном суде.

С 2009 года по 10 июля 2022 года работал судьей Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области.

Указом Президента РК от 11 июля 2022 года был назначен председателем Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области.