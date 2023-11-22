Желание парня сделать подарок девушке закончилось его задержанием в ЗКО

На пожилого жителя Западно-Казахстанской области напали в собственном доме и забрали деньги. Подозреваемых задержали по "горячим следам", один из них оказался внуком потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 16 ноября в 21.40 вечера в дежурную часть Приурального отдела полиции Байтерекского района позвонила взволнованная женщина и сообщила, что на ее 77-летнего отца совершено нападение.

По адресу была направлена следственно-оперативная группа и участковый инспектор. По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции.

По дороге к месту происшествия участковый инспектор заметил двух парней, которые, увидев его, бросились бежать. Однако полицейский опознал одного из них.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что двое неизвестных проникли в дом, где проживала пожилая супружеская пара, и, нанеся телесные повреждения мужчине, забрали у него 190 тысяч тенге.

Тем временем приступившие к поиску подозреваемых полицейские задержали двоих парней 17 и 18 лет в поселке Дарьинское. Один из них оказался внуком потерпевшего.

При допросе молодые люди пояснили, что они случайно встретились при возвращении из Уральска в поселок Дарьинское. Тогда внук потерпевшего и рассказал знакомому о своем плане и добавил, что деньги нужны ему для того, чтобы купить подарок девушке.

Доехав до поселка, парни направились к дому, где живут бабушка и дедушка подозреваемого. Внук заранее знал, что скоро бабушка уйдет на работу. Дождавшись этого момента, он проник домой через окно, а приятеля попросил остаться на улице.

Оказавшись в доме, парень начал искать деньги, однако в комнату зашел дедушка и он спрятался в шкафу. При этом пожилой мужчина заметил кого-то и начал ругаться.

В это время внук по телефону попросил друга зайти в дом. Дедушка направился на улицу, тогда злоумышленники на его голову накинули полотенце и повалили его на крыльцо. Забрав из кармана деньги, молодые люди убежали.

"При задержании у подозреваемого 2005 года рождения обнаружен пистолет с пистонами и раскладной нож, а у внука потерпевшего 2006 года рождения найдены деньги. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.192 УК РК (Разбой)", - рассказали в МВД.

Добавим, что согласно ч.3 ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, совершенный:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;

2) с целью хищения имущества в крупном размере;

3) неоднократно;

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.