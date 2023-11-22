Двое экс-полицейских оказались на скамье подсудимых в Костанайской области

В Костанайской области начался суд над бывшими патрульными полицейскими, которых подозревают в неоднократном получении взяток от водителей, передает издание "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, обоих подсудимых ранее уволили из правоохранительных органов.

По версии гособвинения, патрульные полицейские систематически брали взятки с водителей. Так, в деле имеется девять эпизодов, в которых замешан подсудимый И., и восемь эпизодов, в которых "засветился" подсудимый А.

Согласно материалам дела, в одном из случаев полицейские получили взятку в 10 тысяч тенге от водителя, лишенного прав.

Кроме того, патрульные, как пишет издание, вынудили дать взятки 8 водителей на трассе "Екатеринбург - Алматы", среди водителей в том числе и граждане России.

"Общая сумма взяток, полученных бывшими полицейскими, составила 155 303 тенге. Подсудимые во время этого заседания говорить что-либо отказались, отметив, что не готовы давать показания", - говорится в материале.

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно статье 366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

путем вымогательства; группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.