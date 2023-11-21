63 млн тенге пропали со счета после хакерской атаки в Карагандинской области

Сотрудники "Киберпола" УП Караганды задержали жителя Темиртау по подозрению в совершении хакерской атаки на одну из городских организаций, в результате чего было похищено 63 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, подозреваемый, используя вредоносную программу, похитил 63 млн тенге.

"Фигурант задержан. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Также он рассказал о других фактах. Так, сотрудники УП Темиртау задержали группу подозреваемых в мошенничестве, которые представлялись полицейскими и использовали поддельное служебное удостоверение.

Злоумышленники через сотовые телефоны потерпевших похищали денежные средства. Ущерб составил 7 млн тенге. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, в Алматы карагандинские полицейские задержали жителя соседнего государства. Он под видом сотрудника банка совершил у граждан хищение денежных средств на сумму 35 млн тенге. Подозреваемый арестован. Проводится расследование.

"Хотелось бы еще раз напомнить, если вам позвонили и представились сотрудниками банка или правоохранительных органов, сразу сбросьте звонок. И позвоните на горячую линию банка или в полицию на канал 102. Будьте бдительны! Берегите себя!" - обратился Абиль Абильдин.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.