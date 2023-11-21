Истерика случилась на оглашении приговора по громкому делу о двойном убийстве в Актобе

В Актобе огласили приговор по громкому делу об убийстве двух парней в октябре 2022 года. Конфликт произошел в ночном клубе, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Перед судом предстали 16 человек по ряду статей УК РК. В частности, их обвиняли в убийстве, покушении на убийство, похищении человека, хулиганстве, укрывательстве тяжкого и особо тяжкого преступления, недонесении о совершенном особо тяжком преступлении.

Суд установил, что в октябре прошлого года в ночном клубе "Миллиардер" избили четверых посетителей. При этом двое подсудимых нанесли двум потерпевшим также удары битой и ножом, потом на автомобиле их вывезли в степь, где те умерли от полученных травм.

В итоге двоих подсудимых за убийство в группе лиц приговорили к 15 и 17 лишения свободы.

Остальные за хулиганство, недонесение и укрывательство преступления получили от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы, одному несовершеннолетнему дали 2 года ограничения.

Вынесение приговора. Фото: NUR.KZ

На оглашении приговора присутствовали родственники подсудимых. Некоторые из них громко возмущались происходящим, а кто-то даже плакал. А после того, как судья покинул зал и конвой должен был увести осужденных, у одной женщины случилась истерика.

Двойное убийство в Актобе

26 октября 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что напротив одного из банных комплексов на берегу реки Илек в кустах обнаружены тела двух парней 1991 и 1995 годов рождения. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.99 ч.2 п.1 УК РК (Убийство двух или более лиц).

Сначала полицией были задержаны трое подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Еще шестерых задержали в одном из населенных пунктов Актюбинской области, в 400 км от Актобе.

Позже еще троих поймали в Астане. Всего тогда сообщалось о 13 задержанных, среди которых оказался директор заведения.

Как стало известно, в тот вечер четверо жителей Темирского района пришли в ночной клуб в Актобе. Здесь между ними и охранниками заведения произошел конфликт. В итоге приятелей жестоко избили, а 31-летнему и 27-летнему парням еще и нанесли удары ножом. Затем всех загрузили в машину, двоим чудом удалось по дороге сбежать. Они же и опознали подозреваемых.

В итоге перед судом предстали 16 человек.