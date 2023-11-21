Шины на миллион тенге похитили в Алматы (видео)

Полицейские Ауэзовского района Алматы задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в краже шин. Общий ущерб составил миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на новостном медиапортале МВД Polisia.kz, шины были похищены из подвальных помещений.

По версии полиции, вор заранее проверял адрес на наличие камер, потом несколько дней наблюдал за подъездом, проникал внутрь, взламывал замок подвала и похищал шины, а после - перевозил их в своем авто.

Хотя подозреваемый пытался прятаться от камер видеонаблюдения, все три кражи все же были зафиксированы на видео.

Сейчас полиция установила причастность задержанного мужчины к трем эпизодам.

"По статье 188 УК РК "Кража" расследуется уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со статьей 188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору;

путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, -

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

преступной группой;

из нефтегазопровода;

в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.