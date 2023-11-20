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Огнестрельное оружие в багажнике авто нашли полицейские в Алматы (видео)

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Полицейский кладет изъятое оружие на землю
Изъятое оружие. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы стражи порядка остановили авто. Оказалось, что двое из четырех человек в салоне были в розыске, а в багажнике обнаружилось огнестрельное оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в Алматы в период проведения отработки "Безопасный город" в 09:30 на пересечении улиц Макатаева и Досмухамедова полицейские остановили автомашину Toyota. За рулем находился 21-летний житель Туркестанской области.

При этом в салоне иномарки были еще трое молодых людей, двое из которых разыскивались ранее за совершение хулиганства.

"В ходе осмотра в салоне авто и багажном отсеке обнаружены и изъяты автомат Калашникова, карабин Сайга, травматический пистолет со стертым серийным номером", – заявил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Сейчас по данному факту зарегистрирован уголовное дело по части 4 статьи 287 УК РК.

"Назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам чего будет установлено происхождение оружия и его причастность к каким-либо преступлениям. Подозреваемые взяты под стражу", – добавил полицейский.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Отметим, что согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046693-ognestrelnoe-oruzhie-v-bagazhnike-avto-nashli-politseyskie-v-almaty-video/

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