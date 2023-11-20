Провода и крышки колодцев на 105 млн тенге похитили в Актау

В Актау полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в краже. Сейчас их поместили в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранителей, на одной из насосных станций в Актау были похищены кабельные провода и крышки колодцев. Ущерб составил 105 млн 237 тысячи тенге.

Отмечается, что потерпевший обратился с заявлением в полицию. При этом, как сообщили стражи порядка, нарушители скрылись с места происшествия.

Однако позже полицейским все же удалось найти и задержать подозреваемых.

"Установлены личности пяти подозреваемых в причастности к краже в возрасте 20, 21, 22 и 39 лет", – говорится в сообщении.

Сейчас этот факт зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража", а все подозреваемые водворены в ИВС.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.