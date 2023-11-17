Требовали 50 тыс. долларов с врача: экс-полицейских приговорили в Павлодаре
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Двум экс-сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью вынесли приговор в Павлодаре - их осудили за мошенничество, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на суд №2 Павлодара.
Полицейских признали виновными в мошенничестве, в частности в том, что они обманом хотели заполучить крупную сумму денег от известного в городе врача.
По информации суда, бывший заместитель главы управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области признал вину частично, бывший старший оперуполномоченный отдела УБОП не признал вину полностью.
Уголовное дело рассмотрели по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество в крупном размере".
"Подсудимые, являясь должностными лицами, используя свое служебное положение, зная, что потерпевший имеет двойное гражданство, путем обмана и злоупотребления доверием, введя его в заблуждение, завладели его денежными средствами в сумме 10 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе суда №2 города Павлодара.
Главного фигуранта дела в итоге приговорили к 4,6 годам лишения свободы, бывшего оперуполномоченного - к 4 годам.
На скамье подсудимых оказалась также и сотрудница автомойки, которую обвиняли в пособничестве. Ей суд назначил 3 года колонии.
Напомним, ранее стало известно, что двое мужчин требовали 50 тысяч долларов с известного в Павлодара врача, имеющего частную клинику.
По версии следствия, будучи сотрудниками УБОП ДП Павлодарской области мужчины пытались ввести в заблуждение потерпевшего и предлагали мнимую помощь за определенное вознаграждение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046362-trebovali-50-tys-dollarov-s-vracha-eks-politseyskih-prigovorili-v-pavlodare/