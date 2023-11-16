Актюбинец в банке набросился на свою жену и порезал ее ножом. В суде жертва бытового насилия просила наказать супруга максимально возможным сроком, говорила, что ранее он угрожал ее убить, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Еще одна семейная драма могла завершиться непоправимой трагедией. В покушении на убийство собственной супруги обвиняли 38-летнего актюбинца.

Из обвинения следует, что мужчина вооружился ножом и пришел в банк к своей супруге, которая там работала консультантом.

Несмотря на то, что в это время она общалась с клиентом, муж набросился на нее и стал бить ножом в плечо и грудь, клинок сломался. Тогда он продолжил наносить удары кулаком, после чего покинул отделение банка.

На вызов приехали сотрудники полиции, стали обходить все дворы и задержали подозреваемого.

В суд изначально дело передали по обвинению в покушении на убийство, но потом прокуратура просила переквалифицировать дело на статью "Хулиганство с применением холодного оружия" (ч.3 ст.293 УК РК).

Судмедэкспертиза установила, что обвиняемый нанес супруге непроникающие колото-резаные ранения, что повлекло легкий вред здоровью.

Потерпевшая просила суд назначить супругу максимально возможное наказание. В своих показаниях она рассказала "ужасы" своей семейной жизни.

По ее словам, поженились они в 2016 году, в 2017 году у них родился сын. Женщина говорит, что уже спустя 4 месяца после начала семейной жизни муж стал пить и употреблять марихуану.

В 2023 году семейная жизнь вообще разладилась, супруг надолго уходил из дома, приходил пьяным, бывало, что угрожал физической расправой и убийством.

Даже один раз угрожал ее матери, которая заступилась за дочь. В какой-то момент женщина даже была вынуждена подать в суд на супруга, чтобы платил алименты, так как она сама оплачивала съемное жилье.

"Как-то он вытащил меня с работы и стал говорить, что не даст мне житья, что оставит детей без матери (у нее был еще один ребенок от предыдущих отношений - прим. NUR.KZ). Я испугалась, два дня ночевала в квартире своей матери. Он постоянно звонил, писал, хотел снова сойтись, но я боялась, что дети увидят его в таком состоянии. Он присылал мне сообщения с угрозами физической расправы.

А потом пришел ко мне на работу в банк. Я сидела за рабочим столом, он был пьяный, стал наносить беспорядочные удары ножом по плечу, груди, я почувствовала удар по голове. Я защищалась, на мои крики прибежали коллега и моя сноха, они стали оттаскивать мужа. Я увидела в своем плече воткнутый клинок ножа и вытащила его. Потом приехала скорая помощь и забрала меня", - вспоминала в суде потерпевшая.

Сам подсудимый уверял, что нож, с которым пришел в банк, он нашел на улице. Все это сделал из ревности. Он отметил, что признает вину в причинении легкого вреда здоровью, убивать жену и в мыслях не было, якобы хотел лишь припугнуть, чтобы сохранить семью.

Еще до приговора родители обвиняемого выплатили жене сына 720 тысяч тенге за моральный вред.

Суд посчитал, что действия мужчины квалифицированы верно, так как он, нарушая общественный порядок в общественном месте в рабочее время, нарушая рабочую деятельность банковского учреждения, совершил злостное хулиганство с применением ножа и причинил легкий вред здоровью потерпевшей.

За это суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Отбывать срок актюбинец будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Добавим, что согласно ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии со ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.

Между тем на основании ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.