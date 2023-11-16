Руководителей очередной финансовой пирамиды осудили в Астане

В Астане осуждены руководители финансовой пирамиды Antares - они получили тюремные сроки, также приговором предусмотрена конфискация имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По информации на официальном сайте столичной прокуратуры, виновные в Instagram и Telegram рекламировали возможность заработать в короткий срок, обещая увеличить вложенные деньги до 300% годовых. 33 человека вложили в пирамиду более 245 млн тенге.

Дело в отношении двух подозреваемых рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Виновные были приговорены к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев и 6 лет 6 месяцев соответственно, с конфискацией имущества. Помимо этого, гражданские иски потерпевших были удовлетворены.

Приговор вступил в силу.

Отметим, согласно статье 217 УК РК, создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.