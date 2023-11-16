Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Выворачивал руки: мужчина издевался над мальчиком на глазах у алматинцев

Опубликовано:

Мужчина выворачивает руки мальчику.
Мужчина выворачивает руки мальчику. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.shym

В соцсетях появились кадры, как мужчина издевается над мальчиком на остановке, выворачивая ему руки. В пресс-службе ДП города Алматы прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Kris.p.shym опубликованы кадры, на которых мужчина выворачивает мальчику руки. Рядом стоял еще один человек, который наблюдал за происходившим.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, стражи порядка проводят проверку.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района проводится проверка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК.

Обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.

Напомним, в августе в соцсетях появилось видео, на котором девушка наносила телесные повреждения маленькой девочке на улице. Инцидент произошел в Астане.

В полиции сообщили, что 5-летняя девочка не желала идти в детский сад и проявляла недовольство, на что ее 17-летняя родственница отреагировала эмоционально. В отношении последней возбудили административное производство.

Однако девушку так и не наказали.

Также в соцсети попало видео, на котором имам одной из мечетей ударил ребенка во время намаза. По этому поводу в прокуратуре Алматинской области сделали заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046037-vyvorachival-ruki-muzhchina-izdevalsya-nad-malchikom-na-glazah-u-almatintsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.