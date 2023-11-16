Выворачивал руки: мужчина издевался над мальчиком на глазах у алматинцев

В соцсетях появились кадры, как мужчина издевается над мальчиком на остановке, выворачивая ему руки. В пресс-службе ДП города Алматы прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Kris.p.shym опубликованы кадры, на которых мужчина выворачивает мальчику руки. Рядом стоял еще один человек, который наблюдал за происходившим.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, стражи порядка проводят проверку.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района проводится проверка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК.

Обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.

Напомним, в августе в соцсетях появилось видео, на котором девушка наносила телесные повреждения маленькой девочке на улице. Инцидент произошел в Астане.

В полиции сообщили, что 5-летняя девочка не желала идти в детский сад и проявляла недовольство, на что ее 17-летняя родственница отреагировала эмоционально. В отношении последней возбудили административное производство.

Однако девушку так и не наказали.

Также в соцсети попало видео, на котором имам одной из мечетей ударил ребенка во время намаза. По этому поводу в прокуратуре Алматинской области сделали заявление.