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Спецоперация КНБ в трех городах Казахстана: единовременно задержаны 12 человек

Опубликовано:

Задержание КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

15 ноября 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 человек.

Задержание КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников.

Задержание КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъята запрещенная литература и другие вещественные доказательства.

Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

"Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ РК.

Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: КНБ РК

Добавим, что согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

А в соответствии со ст.182 УК РК:

1. Создание экстремистской группы, а равно руководство ею наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества. 

2. Участие в деятельности экстремистской группы или в совершаемых ею преступлениях наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045923-spetsoperatsiya-knb-v-treh-gorodah-kazahstana-edinovremenno-zaderzhany-12-chelovek/

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