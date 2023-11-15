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Сотрудницу полиции лишили звания старшего лейтенанта в Уральске

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Сотрудница полиции
Сотрудница полиции. Иллюстративное фото: polisia.kz

Сотрудницу отделения ювенальной полиции УП Уральска приговорили к ограничению свободы и лишили звания старшего лейтенанта, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент Антикора.

Как сообщается на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО, в Уральске были установлены факты фальсификации доказательств по делам об административных правонарушениях.

"Сотрудница полиции искусственно завысила показатели работы по выявлению торговли в неустановленных местах.

Пользуясь служебным положением, она оформила административные дела за стихийную торговлю в отношении троих представителей бизнеса. Хотя вид деятельности предпринимателей не имеет ничего общего с торговлей. В связи с тем, что торговля не производилась, сотрудница полиции привлекла предпринимателей к ответственности заочно", - рассказали в ведомстве.

По рекомендации Антикоррупционной службы по ЗКО протоколы об административных правонарушениях, составленные по ст.204 ч.1 КоАП РК, были отменены.

Кроме того, приговором Уральского городского суда сотрудница полиции признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также она лишена права занимать должности в правоохранительных и государственных органах сроком на 3 года и специального звания "старший лейтенант полиции".

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.416 УК РК фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях, совершенная должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей (до 13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045921-sotrudnitsu-politsii-lishili-zvaniya-starshego-leytenanta-v-uralske/

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