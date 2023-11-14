Известного бизнесмена убили в Уральске

В Уральске был убит известный бизнесмен - полиция расследует дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина скончался в медучреждении, передает телеканал "Астана".

По информации корреспондентов телеканала, был убит предприниматель Сергей Губер. Сообщается, что трагедия произошла в одном из кафе Уральска.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 106 ч.3 УК РК.

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП и Абайского отдела полиции УП г. Уральск установлен подозреваемый в совершении преступления - ранее не судимый житель города Уральск 1981г.р. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - заявили в ДП ЗКО.

Согласно части 3 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.