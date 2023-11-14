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Врача и фельдшера "скорой" избили после вызова в Алматы

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Машина скорой помощи едет на вызов
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Врача и фельдшера службы скорой помощи в Алматы избили во время работы. Подозреваемым оказался мужчина, обратившийся к ним за помощью, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.

"При возвращении с очередного вызова к сотрудникам скорой помощи обратился мужчина, попросивший оказать помощь женщине. При осмотре женщины мужчина нанес удары врачу и фельдшеру СМП (скорой медпомощи – прим. ред.), тем самым причинив вред здоровью", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе УОЗ Алматы.

Заявление в отношении мужчины, подозреваемом в нападении, находится на стадии принятия процессуального решения в управлении полиции Алатауского района.

Состояние пострадавших медработников оценивается как удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, ранее общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в Талгарской центральной районной больнице Алматинской области, – в отделении реанимации были избиты врач и медбрат.

Сообщалось, что подозреваемыми в нападении были родные скончавшегося мужчины – его тело они вывезли на медицинской каталке с территории ЦРБ. Однако полицейские вернули тело умершего. Обоих мужчин задержали.

В больнице рассказали, что конфликт с родными 64-летнего покойного произошел из-за отказа в выдаче им его тела. В ночь на 19 сентября мужчину доставили в медучреждение с сердечным приступом. Под утро он скончался.

Позже стало известно о другом случае в Шымкенте – предположительно, один из пациентов набросился на медперсонал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045723-vracha-i-feldshera-skoroy-izbili-posle-vyzova-v-almaty/

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