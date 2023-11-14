Полицейские Алматы рассказали о мошеннической схеме с автокредитами

В Алматы задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в обмане 17 жителей города. Он, по версии следствия, убеждал граждан оформлять автокредиты, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации управления полиции Алмалинского района, гражданин Д. подозревается в обмане как минимум 17 жителей города.

"Установлено, что фигурант убеждал граждан оформить автокредит, обещая выплачивать ежемесячно нужную сумму. Получив деньги и машину, мужчина перепродавал транспортное средство третьим лицам, а деньги тратил по своему усмотрению", – сообщил начальник УП Алмалинского района Олжас Шарипов.

Сейчас по факту мошенничества в особо крупном размере начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК.

"На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Не исключаем, что потерпевших может быть гораздо больше. Поэтому граждан, кто пострадал от действий данного человека, призываем связаться с нами по телефонам: 8-705-555-77-63; 8-775-747-77-78 и 8-778-591- 91-35", – добавил полицейский.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

При этом подчеркивается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.