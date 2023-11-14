Казахстанец использовал работу как прикрытие

В Жамбылской области мужчина использовал работу как прикрытие. Его задержали по подозрению в хранении наркотиков на территории крестьянского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, задержаны 36-летний житель Байзакского района и 44-летний житель Жуалынского района. Их подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Операция проведена сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно со спецподразделениями.

На одном из пастбищ в Байзакском районе был остановлен "КамАЗ" под управлением 36-летнего местного жителя.

Кроме водителя в машине находился 44-летний житель Жуалынского района, который работал пастухом в местном крестьянском хозяйстве. Во время допроса он рассказал, что решил заняться заготовкой марихуаны и искал для этой цели безлюдное место, поэтому с готовностью принял предложение поработать в отдаленной сельской местности.

У него во время обыска в пакете обнаружили высушенную марихуану весом 3 кг 730 гр., 186 гр. гашиша и 67 гр. смолы каннабиса. В кармане у 36-летнего водителя найдена смола каннабиса весом 5,88 гр.

Задержанные дали признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.296 ч.4 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Наказание за незаконное обращение с наркотиками без цели сбыта

Согласно ст.296 УК РК:

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.