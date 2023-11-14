Двое иностранцев грабили могилы в Алматы

Двое граждан Узбекистана грабили могилы в Алматы. Их осудили на 4,5 года лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Как сообщили в полиции, в практике не единичны факты совершения краж надгробий и оградок на кладбищах. С начала года зарегистрировано 27 аналогичных эпизодов. За совершение вопиющих преступлений задержано 9 человек, в их числе два гражданина Узбекистана, которые за 11 краж оградок с кладбищ приговорены к 4,5 годам лишения свободы каждый.

Чтобы раскрыть остальные кражи, созданы специальные оперативные группы. В полиции отметили, что металлические ограждения и элементы памятников на кладбищах крадут для их последующей сдачи в пункты приема металла.

Полицейские уже выявили 13 так называемых приемщиков, которые принимали краденое и в целом осуществляли свою деятельность приема цветного металла незаконно, рассказали в департаменте. Они привлечены к ответственности.

Кроме того, с начала года стражи порядка мегаполиса выявили 175 фактов порчи городского имущества - скамеек, урн, игровых площадок. Причем в 52 случаях фигурируют несовершеннолетние.

"Зачастую эти правонарушения совершаются в малолюдных местах. Чтобы исключить факты повреждения инфраструктуры в Алматы, акиматом города проведена работа по дополнительному освещению скверов, парков, прогулочных зон: установлено 240 камер видеонаблюдения, заменено 7200 световых точек, освещены 511 улиц города.

Также совместно с местными исполнительными органами в этом году по программе "Ковровое покрытие" установлено видеонаблюдение в 127 дворах мегаполиса. Посредством анализа указанных видеосистем уже выявлено и наказано 157 правонарушителей, причастных к порче городского имущества", - сообщил замначальника УМПС ДП Алматы полковник полиции Диас Дуанбеков.

Он призвал бережно относиться к имуществу города и напомнил, что такое поведение влечет за собой ответственность.

"К примеру, деформированная или вовсе вырванная с корнем решетка арычной системы может привести к сразу нескольким неблагоприятным факторам, в том числе и к падению людей в неогороженное отверстие. К сожалению, по стране не единичны факты с трагическим исходом", - резюмировал полковник Дуанбеков.