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Женщину избили в Экибастузе: у ее супруга изъяли несколько пистолетов и ножей

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Человек берет пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Экибастуза обвинила мужа в неоднократном избиении, а также сообщила полиции, что он хранит оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, в полицию обратилась женщина с заявлением о принятии мер к ее супругу, который, с ее слов, 1 и 7 ноября нанес ей многочисленные телесные повреждения. Также горожанка сообщила, что ее муж хранит огнестрельное оружие.

Стражи порядка за нанесение телесных повреждений супруге вынесли в отношении 31-летнего мужчины защитное предписание на 30 суток и возбудили административное производство по части 1-1 статьи 73-1 КоАП РК.

"Супруге назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения результата экспертизы материал будет направлен в суд для рассмотрения", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники полиции при личном обыске изъяли у мужчины пистолет Stalker М908 в кобуре с патронами в количестве трех штук.

В квартире полицейские изъяли шесть ножей и еще один пистолет неизвестной марки.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК.

Отмечается, что изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Добавим, что, согласно части 1-1 статьи 73-1 КоАП РК, умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на 15 суток.

В соответствии с частью 2 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045607-zhenschinu-izbili-v-ekibastuze-u-ee-supruga-izyali-neskolko-pistoletov-i-nozhey/

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