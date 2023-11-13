Стрелял из ружья по полицейским: пьяного водителя задержали в Костанайской области

В Костанайской области полицейские устроили погоню за водителем УАЗа, который не подчинился требованию остановиться и начал стрелять в стражей порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 12 ноября, в Карабалыкском районе Костанайской области около в 21:00.

На автодороге "Алматы – Екатеринбург", в районе поселка Приуральск полицейские заметили автомашину УАЗ, которая двигалась без габаритных огней.

"Поведение водителя показалось полицейским подозрительным. На законное требование полиции об остановке транспортного средства водитель не реагировал и, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет.

Уходя от преследования, он произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону стражей порядка. Бросив машину, водитель скрылся с места происшествия, прихватив оружие", – заявили представители МВД.

При этом в сообщении отмечается, что выстрелы мужчина производил из ружья.

На территории района объявили план "Сирена" и подняли по тревоге личный состав. Через некоторое время пьяного 35-летнего жителя района задержали в квартире у его знакомой.

Задержанный и съехавший в кювет УАЗ. Фото: polisia.kz

Сейчас проводятся следственные мероприятия в рамках начатого досудебного расследования по статье 380-1 УК РК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Сотрудники полиции в ответ оружие не применяли, в происшествии никто не пострадал. По делу изъяты охотничье двуствольное ружье, патроны и спиртные напитки. Оружие в настоящее время направлено на баллистическую экспертизу", – добавили правоохранители.

Отмечается, что в тот же день мужчина был признан подозреваемым и водворен в ИВС Карабалыкского отдела полиции.

Также в полиции заявили, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за игнорирование законных требований стражей порядка об остановке транспортного средства.

Согласно статье 380-1 Уголовного кодекса РК, посягательство на жизнь, то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти, сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего, государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря или их близких в связи с выполнением ими служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное:

в отношении двух или более лиц;

в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

с особой жестокостью;

способом, опасным для жизни других людей;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, преступной группой;

с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

неоднократно;

в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции;

в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.