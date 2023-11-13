Больше полутора лет ищут акмолинца, пропавшего при загадочных обстоятельствах

Больше полутора лет ведутся поиски без вести пропавшего жителя Акмолинской области. Заявление в полицию от гражданской супруги Сергея Быстрова поступило 18 марта 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, заявление об исчезновении Сергея Быстрова поступило в отдел полиции Бурабайского района 18 марта 2022 года.

По словам гражданской супруги, 25-летний мужчина не вернулся домой после работы, при этом его мобильный телефон оказался отключен. Самостоятельные поиски результатов не дали, после чего девушка обратилась в полицию.

По поступившему заявлению было начато досудебное производство и проведены первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

Стражи порядка установили круг родных и знакомых пропавшего, полностью восстановлен день перед его исчезновением, опрошены коллеги и свидетели, видевшие молодого человека на протяжении всего дня.

В мае 2022 года уголовное дело было переквалифицировано на ст.99 УК РК (Убийство).

"В настоящее время следственно-оперативные мероприятия с целью установления местонахождения Быстрова, а также лиц, причастных к его исчезновению, продолжаются и находятся на контроле руководства департамента полиции.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах безвестного исчезновения Сергея Быстрова, сообщить в правоохранительные органы", - обратились в ДП Акмолинской области.

Что делать при пропаже человека

Как говорится на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.