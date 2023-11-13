Миллион тенге хотел заплатить полицейским водитель из Шымкента

В Шымкенте пьяный водитель пытался дать полицейским взятку в размере 1 млн тенге, чтобы его не привлекали к ответственности, однако те отказались и сообщили о факте в УСБ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, ночью при патрулировании города сотрудники патрульной полиции Шымкента обратили внимание на автомобиль, хаотично ехавший по проезжей части, нарушая правила дорожного движения.

Стражи порядка остановили машину и почувствовали запах алкоголя в салоне. Водителя попросили пройти медицинское освидетельствование. В ответ мужчина предложил им 1 млн тенге, чтобы его не привлекали к ответственности.

О произошедшем патрульные сразу сообщили в управление собственной безопасности ДП Шымкента, а водителя доставили в наркологический диспансер.

Результаты проверки подтвердили, что мужчина был в нетрезвом состоянии и сел за руль, будучи лишенным прав.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст.346 и 367 УК РК.

Добавим, что согласно ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии с ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.