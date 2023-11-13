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Смертельная ссора: 18-летнего костанайца подозревают в убийстве

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Мужчина стоит с ножом в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото : redstallion / Getty Images

Ссора между двумя мужчинами возле одного из увеселительных заведений Костаная обернулась убийством. Задержан 18-летний подозреваемый, сообщает издание "Наш Костанай".

Факт убийства изданию подтвердили в Департаменте полиции Костанайской области.

"8 ноября около 05:30 возле одного из увеселительных заведений по улице Дощанова 18-летний парень в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение 22-летнему оппоненту. Из-за полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия", - отмечается в сообщении.

Полицией начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 99 УК РК "Убийство". Проводятся следственные действия, соответствующие экспертизы. Другие сведения полиция не разглашает, ссылаясь на ст. 201 УПК РК.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанца осудили на 8 лет за убийство во время ссоры. Словесный конфликт между двумя мужчинами, возникший в ходе распития спиртных напитков, закончился убийством.

В августе в Астане между двумя мужчинами завязался спор, перешедший в драку. Один из участников потасовки повалил на землю своего оппонента, нанес ему ножевые ранения и скрылся. Мужчина скончался на месте.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

  • двух или более лиц;
  • лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
  • лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  • женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой жестокостью;
  • совершенное способом, опасным для жизни других людей;
  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; из хулиганских побуждений;
  • совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
  • совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; совершенное неоднократно;
  • заведомо несовершеннолетнего лица;
  • совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045418-smertelnaya-ssora-18-letnego-kostanaytsa-podozrevayut-v-ubiystve/

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