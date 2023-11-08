Казахстанца осудили на 8 лет за убийство во время ссоры

В Западно-Казахстанской области мужчина скончался после травм, полученных в результате пьяной ссоры. Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

В суде №2 района Байтерек было рассмотрено уголовное дело по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"Согласно материалам дела, подсудимый Ф. вечером распивал спиртные напитки совместно с Ч., Л., Ж., в ходе которого между ним и Ч. произошел словесный конфликт", – говорится на сайте областного суда.

Когда остальные участники происшествия ушли в дом спать, граждане Ф. и Ч. продолжили распивать спиртные напитки, между ними вновь возник конфликт.

При этом подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар кулаком Ч. в область головы, от чего тот упал. Тогда собутыльник помог ему зайти внутрь дома, где между ними потасовка возобновилась, говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что гражданин Ф. начал наносить удары по различным частям тела Ч. От шума проснулась гражданка Л., попытавшаяся безуспешно остановить конфликт. Тогда женщина позвала на помощь Ж.

По информации суда, последнему удалось остановить ссору, после чего гражданин Ф. скрылся с места происшествия.

Сообщается, что на судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили к 8 годам лишения свободы по части 3 статьи 106 УК РК.

Наказание осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор вступил в законную силу.

Согласно части 3 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.