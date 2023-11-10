Оружие, патроны и туши сайгаков нашли в гараже в Сатпаеве

Полицейские Карагандинской области обнаружили в гараже частного дома в Сатпаеве ружья, патроны к ним и туши краснокнижных животных, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает новостной Telegram-канал МВД РК, в гараже помимо 23 туш сайгаков стражи порядка нашли и изъяли 6 шкур и 10 рогов сайгаков, 3 одноствольных гладкоствольных ружья, 54 патрона к ним, а также автомобиль Nissan Patrol.

"Задержаны трое подозреваемых мужчин в возрасте 33-40 лет, у которых изъяты вещественные доказательства, ведется досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами

Согласно статье 339 УК РК:

1. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами РК, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) на особо охраняемых природных территориях;

4) лицом с использованием своего служебного положения;

5) с причинением крупного ущерба, –

наказываются штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 10,3 млн до 24 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с причинением особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.