Девочка забеременела после изнасилования отцом в Карагандинской области

Несовершеннолетняя забеременела после неоднократного изнасилования отцом в Карагандинской области. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на председателя СМУС региона Бекзата Шалгимбаева.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области рассмотрено уголовное дело по факту неоднократного изнасилования несовершеннолетней, совершенному ее родителем с использованием ее беспомощного состояния. По результатам рассмотрения уголовного дела судом вынесен приговор в отношении данного лица. Мужчина признан виновным по п.3 ч.3-2 ст.120 УК РК и приговорен к 20 годам лишения свободы", - сообщил председатель СМУС Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что мужчина не является биологическим отцом девочки. Однако на момент совершения преступления ни он, ни сама потерпевшая об этом не знали. Поэтому следственные органы квалифицировали его действия, как изнасилование, совершенное родителем.

"Свое наказание осужденный отбывает в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Данный приговор обжалован. По результатам рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, он вступил в законную силу", - отметил Бекзат Шалгимбаев.

Добавим, что согласно п.3 ч.3-2 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее воспитанию, наказывается лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.