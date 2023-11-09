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"На игровые ставки": гендиректор компании в Астане растратил более 940 млн тенге

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Деньги и наручники
Деньги и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане гендиректора ТОО осудили на 8 лет лишения свободы после того, как он растратил более 940 млн тенге компании на ставки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"Межрайонным судом по уголовным делам Астаны провозглашен обвинительный приговор в отношении К., совершившего растрату, то есть хищение вверенного имущества в особо крупном размере (пункт 2 часть 4 статьи 189 УК)", – говорится на сайте суда.

Как сообщили в суде, генеральный директор, используя ключ-ЭЦП и свой телефон, выгружал в программу "банк-клиент" платежные поручения, при этом указывая в назначении платежа недостоверные данные. После этого деньги поступали на его личный банковский счет, а также на карточные счета третьих лиц.

В суде добавили, что данные средства подсудимый тратил на игровые ставки в букмекерских конторах и заведениях.

Материальный ущерб компании составил на сумму более 940 млн тенге.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении растраты вверенного чужого имущества и приговорил к 8 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет", – говорится в приговоре суда.

Отмечается, что наказание мужчина будет отбывать в учреждениях УИС средней безопасности. Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что, согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее в Северо-Казахстанской области на 7 лет лишения свободы осуждены должностные лица по делу о хищении денежных средств, выделенных на ремонт автодорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044987-na-igrovye-stavki-gendirektor-kompanii-v-astane-rastratil-bolee-940-mln-tenge/

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